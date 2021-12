Toca’Lavar: simples, rápida e amiga do ambiente

Como surgiu a ideia de criar negócio em Almeirim?

A decisão de criar um negócio em Almeirim juntou a vontade de um dos sócios, natural desta cidade e do reconhecimento do seu potencial de crescimento. De facto, o desenvolvimento económico da cidade é notório sendo hoje polo de atração e fixação de novos munícipes, novos negócios, novos empreendimentos. Com este primeiro investimento, queremos participar e contribuir para o desenvolvimento de Almeirim.

E a localização na cidade foi uma combinação de uma boa oportunidade e espaço com potencial ?

O processo de escolha do local para instalar a lavandaria self-service Toca’Lavar foi longo e cuidadoso. Procurámos um local central, com boas acessibilidades, fácil estacionamento e proximidade a outros estabelecimentos e serviços públicos. Procurámos um espaço moderno, amplo e com luz natural para oferecer a melhor experiência possível aos nossos futuros clientes. Após várias pesquisas, decidimos fixar-nos na Rua Condessa da Junqueira nº 86, mesmo junto ao depósito municipal de água. Vá visitar-nos!

O porquê deste nome?

O nome Toca’Lavar visa transmitir uma mensagem de simplicidade e rapidez oferecida pelos nossos equipamentos e serviços de lavagem, secagem e engomadoria. Um simples toque para acionar o equipamento e a sua roupa ficará pronta. Nos tempos que correm, precisamos de soluções que descompliquem a vida.

A vossa sociedade já existia?

A nossa sociedade foi criada há alguns meses, sendo este o primeiro estabelecimento que abrimos. Contamos com a longa experiência dos nossos parceiros de negócios, nomeadamente a nível da instalação e gestão de equipamentos de lavagem, secagem e engomadoria de roupa em regime de self-service.

Como vai funcionar?

Toca’Lavar é amiga do ambiente. As nossas máquinas de última geração oferecem uma elevada qualidade de lavagem e desinfeção, mas também elevada eficiência nos consumos de água e energia aliados ao uso exclusivo de produtos de lavagem biodegradáveis.

E como vão ser os horários?

Toca’Lavar oferece às famílias um horário de funcionamento alargado, compatível com a diversidade de estilos de vida e de ocupações profissionais. Estará aberta todos os dias, feriados e fins de semana, entre as 8:00 e as 22:00 horas.