Câmara Municipal de Almeirim planta 100 árvores

A Câmara Municipal de Almeirim começou a plantar as primeiras árvores no novo Parque Urbano de Fazendas de Almeirim. Nesta fase vão ser perto de 100.



Pedro Ribeiro e o vereador Antonio Maximiano plantaram as duas primeiras.





“Este é um projeto que começou quando cheguei à Câmara em 2013. Assumi que íamos criar as condições para um parque de lazer de grande dimensão. São cerca de 3 hectares. Já tínhamos uma parte do terreno, comprámos as outras, aos poucos. Adquirimos também uma casa ao lado dos Motards que entretanto demolimos. Fizemos o projeto que integra ainda a parte desportiva junto ao 2.º campo do Fazendense. Se fosse a concurso estimamos que este era um projeto para mais de dois milhões. Não havendo verba para tal vamos fazer como temos feito. Muito por administração direta, demorando mais é certo, mas garantindo que se faz”, destaca o autarca.



Pedro Ribeiro relembrou ainda que foi assim com o parque de merendas da Raposa, será assim com o parque urbano das Fazendas e em breve com o de Benfica do Ribatejo.