Jeremias de Oliveira festeja um século de vida

Em outubro de 2021, Portugal tinha mais de 5 mil pessoas com 100 anos e a previsão é duplicar até 2050.

A genética conta, mas não é tudo. O estilo de vida e a forma de encarar a vida ajudam e muito.



No passado dia 4 de janeiro, Jeremias de Oliveira completou mais um aniversário, mas este foi o aniversário ainda mais especial, a chegada aos 100 anos era um objectivo e de cada vez que se falava disso, ele próprio deixava escapar um sorriso maroto. Filho de Maria da Conceição e de Alfredo de Oliveira Soldado, nascido e criado em Frade de Cima, foi o mais novo de seis irmãos. Aos oito anos ficou órfão de pai o que forçou a uma maturidade precoce e dura. Do longo percurso de vida, relembra o tempo de namoro, os bailes e os olhares trocados com a amada. Lembra igualmente o tempo de férias que passava na Consolação no tempo de verão, onde era muito feliz e de onde tem as melhores memórias. Ele próprio, dono de uma memória invejável e de um sentido de humor apurado, regozija qualquer um que com ele prive.

100 anos, 2 filhos, 3 netos, duas bisnetas. Uma vida.



A família agradecida pelo Dom da sua vida, partilhou desta forma a alegria.