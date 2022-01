Almeirim com mais de meio milhar de casos ativos

No concelho de Almeirim, nas últimas 24 horas, registaram-se mais 106 novo casos de Covid-19. No total há 531 casos ativos em Almeirim e freguesias.

A taxa de incidência nos últimos 14 dias é de 3900 por 100 mil habitantes.

Portugal registou, esta quarta-feira, mais 56.426 novos casos confirmados de covid-19 — um novo máximo — e 34 mortes associadas à doença, de acordo com os dados do relatório de actualização diária da Direcção-Geral da Saúde.

Desde que as aulas recomeçaram em Portugal, a 10 de Janeiro, o número de casos de infecção pelo SARS-CoV-2 entre os mais novos tem vindo a aumentar. Nos últimos nove dias, entre 10 e 19 de Janeiro, as faixas etárias dos zero aos nove anos e dos dez aos 19 anos somaram um total de 88.633 casos — o que corresponde a cerca de 9848 casos por dia entre as crianças e jovens.