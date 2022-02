Benfica do Ribatejo e almeirinenses em destaque na abertura do Circuito Nacional de Teqball

O pavilhão municipal de Benfica do Ribatejo recebeu a jornada de aaranque do Circuito Nacional de Teqball 2022 e com dois protagonistas do concelho. Leonor Pinho e Pedro Lourenço fizeram as estreias.

A Almeirim Teqball Cup, 1ª prova oficial do ano, contou com 48 inscrições, de atletas vindos de todo o país, que vieram em busca de preciosos pontos para o Ranking Nacional.

Esta foi uma prova Classe 5000 e onde estiveram em disputa as categorias de Singles, Doubles e Mixed Doubles.

Na categoria de Mixed Doubles, composta por duplas com elementos Masculinos e Femininos, António Henriques e Anna Mendes, de Sintra foram os grandes vencedores, seguidos de Luís Santos e Duda Fernandes no 2º lugar e de Rui Marques Leitão e Leonor Pinho, dos Caixeiros de Santarém a fechar o pódio, no 3º lugar.

Nos Doubles não houve grandes novidades, com a dupla bicampeã nacional, António Henriques e João Pinheiro a subir ao lugar mais alto do pódio depois de bater na final, Dionísio Gonçalves e Afonso Cavalheiro, de Ponte de Lima. No 3º lugar terminou a dupla do histórico Académico Futebol Clube, do Porto, composta por Lucas Prado e Fernando Marinho.

Na categoria de Singles, o jovem Afonso Cavalheiro, de 20 anos, conquistou o título desta primeira etapa ao vencer numa final bem disputada o experiente e atleta internacional João Pinheiro, de Sintra.

Luís Santos da Associação Funsports de Lisboa terminou no 3º lugar.

16 atletas do distrito de Santarém marcaram presença em Almeirim

Pedro Lourenço fez a estreia como árbitro principal e Leonor Pinho, jovem jogadora de 17 anos do Futalmeirim, fez dupla com Rui Leitão. No quadro complementar de Singles Guilherme Henriques dos Caixeiros de Santarém subiu ao 3º lugar do pódio.

Pedro Lourenço

Também no Complementar mas em Doubles, Sérgio Lopes e Nuno Mendonça terminaram na 2ª posição tendo como companhia os seus colegas dos Caixeiros de Santarém, Ricardo Silva e Rui Marques Leitão no 3º lugar.

Leonor Pinho

Esta etapa serviu também de preparação para o o European Tour que se realiza em Lisboa de 25 a 27 de Fevereiro, e que vai trazer ao nosso país os melhores jogadores do mundo, que vêm em busca dos 30.000USD do Prize Money. Esta é uma prova que terá transmissão no canal Eurosport no Domingo, dia 27.