Como Escolher o Melhor Crédito Pessoal Online?

Precisa de financiamento para os seus projetos pessoais e não quer mexer nas poupanças? Saiba como escolher e pedir o melhor crédito pessoal online.

Ao longo da vida, serão vários os projetos pessoais que quererá realizar. Abrir um negócio, comprar um carro ou fazer a viagem dos seus sonhos são alguns dos objetivos que não quer deixar pendentes. No entanto, nem sempre terá o capital necessário à disposição para gastos tão avultados.

É nestes casos que poderá fazer sentido avaliar a ideia de pedir um crédito pessoal para conseguir dar seguimento aos seus objetivos. Uma solução que tem vindo a conquistar cada vez mais adeptos em Portugal.

Prova disso é que em novembro de 2021 as instituições financeiras concederam cerca de 630 milhões de euros em crédito ao consumo. E este fenómeno muito se deve ao facto de este tipo de empréstimo já poder ser pedido totalmente online, o que veio facilitar processos e trazer celeridade aos financiamentos.

Se está a pensar fazer um pedido de crédito pessoal online, chegou a altura de conhecer tudo sobre estes empréstimos e saber como escolher o melhor.

O Que é Um Crédito Pessoal Online?

Ao pesquisar por um crédito pessoal na internet, é normal que se depare com uma quantidade infindável de opções. Ora, tendo em conta a grande procura por este tipo de soluções, não admira que muitas entidades financeiras as disponibilizem nos seus catálogos de produtos financeiros.

Pedir dinheiro a uma instituição ou banco e reembolsar o valor em prestações mensais, sujeitas a taxas de juro, é um processo bastante comum. E o crédito pessoal, também conhecido como crédito ao consumo, é um dos financiamentos que maior interesse suscita.

Este tipo de empréstimo serve para dar forma aos seus objetivos pessoais. Desde uma conta de saúde inesperada ao pagamento de uma cerimónia, o crédito pessoal permite dar resposta a uma série de despesas, sem prejudicar as suas poupanças.

São créditos mais simples, que exigem menos documentação do que outros financiamentos (como o crédito habitação, por exemplo), e com processos consideravelmente menos burocráticos. Além disso, também não implicam qualquer tipo de garantia – apenas uma avaliação da sua situação financeira.

Por estes motivos, são também créditos mais rápidos.

Mas a verdade é que esta rapidez muito se deve à evolução tecnológica que hoje permite pedir crédito pessoal online com facilidade. Sem balcões ou tempos de espera em filas intermináveis.

Além disso, pedir um empréstimo pessoal online é totalmente seguro, desde que o pedido seja feito junto de um intermediário de crédito ou entidade financeira autorizados pelo Banco de Portugal.

O processo é simples: só tem de utilizar um simulador de crédito online, fornecer os dados pedidos e submeter a documentação exigida online. Depois, a partir do momento em que receber uma resposta e o seu crédito for aprovado, poderá autenticar-se através da assinatura digital.

Que Finalidades de Crédito Pessoal Online Existem?

Com a evolução do mercado e das necessidades dos clientes, as entidades financeiras começaram a criar produtos adaptados aos objetivos dos consumidores.

Isto significa que hoje existem inúmeras soluções de crédito pessoal online, cada uma com condições próprias. Longe vai o tempo em que o único crédito pessoal disponível era um empréstimo sem finalidade específica.

Atualmente, pode escolher entre várias finalidades, o que lhe permite conseguir uma solução personalizada de acordo com o destino do dinheiro. Adicionalmente, pode também conseguir um crédito pessoal mais barato.

Importa então ficar a conhecer as principais opções que tem à sua disposição:

Crédito Automóvel

Embora seja muitas vezes considerado um tipo de crédito à parte, o crédito automóvel não passa de um crédito pessoal. Trata-se de uma solução que não só tem taxas de juro ajustadas, como permite, em alguns casos, financiamento a 100% e com prazos de pagamento alargados.

Algumas entidades podem, contudo, exigir reserva de propriedade. Isto significa que, caso entre em incumprimento, a entidade financiadora pode ficar com o veículo como compensação.

Crédito Obras

Como o nome indica, este é um crédito pessoal cuja finalidade são trabalhos de obras e remodelações. O dinheiro pode ser aplicado em reformas profundas ou melhorias mais simples.

Ao pedir este empréstimo pessoal, poderá cobrir os custos da mão de obra, dos materiais e de peças de mobiliário. No entanto, alguns bancos exigem apresentação de orçamentos ou faturas de compra, de modo a justificar o financiamento.

Crédito Eletrodomésticos e Tecnologia

Este é um financiamento útil para rechear a sua primeira casa ou substituir um eletrodoméstico avariado, por exemplo. O dinheiro pode também ser utilizado para comprar computador, tablet ou telemóvel, caso seja esse o seu objetivo.

Crédito Para Férias

Se está a planear uma viagem e não quer retirar dinheiro da conta poupança, pode avaliar a hipótese de pedir um financiamento específico para esta finalidade. O crédito para férias cobre todas as despesas, desde as passagens aéreas ao alojamento, passando até pela alimentação no destino.

Crédito Mobiliário e Decoração

Este empréstimo dá-lhe capital para investir em nova mobília e peças de decoração para dar uma nova vida a uma divisão de sua casa, por exemplo. Os valores são flexíveis, pelo que pode conseguir um financiamento totalmente ajustado aos seus objetivos, e as taxas de juro estão adaptadas à finalidade.

Qual é o Melhor Crédito Pessoal Online?

Não existe um crédito pessoal online que seja o melhor para todas as pessoas. Cada caso é um caso, pelo que a sua situação específica deve ser analisada ao pormenor para chegar ao financiamento mais adequado.

Mas existem algumas dicas que pode seguir e que serão uma ajuda na hora de escolher o melhor crédito pessoal online: