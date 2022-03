Cozinha portuguesa no Wolverhampton de Bruno Lage: “Comemos uma sopa da pedra”

Luís Nascimento, treinador adjunto do Wolverhampton, e irmão de Bruno Lage, falou da adaptação à aventura em Inglaterra. Bruno Lage tem como adjunto Luís Nascimento, o irmão, com quem está a trabalhar pela primeira vez.

Em entrevista ao canal oficial do Wolverhampton, Luís Nascimento falou da relação com o ex-treinador do Benfica e da vida em Inglaterra, admitindo que ainda não conhece muito bem a cidade, porque o tempo é sempre passado dentro do centro de estágios.

“Nós praticamente não saímos do centro de estágio. Trabalhamos desde muito cedo até muito tarde. Depois temos é que descansar. Ao centro da cidade, acho que nunca fui, nós moramos todos aqui na periferia, mais perto do Compton. Pontualmente, vamos a um ou outro restaurante. Mas, é ir e voltar. E isso foi mais no início. A verdade é que, até por causa da pandemia, nós não podemos expor-nos a este tipo de situação. Temos que preservar aquilo que é a bolha do clube e os nossos objetivos”, revelou, explicando que o mais difícil na adaptação tem sido o clima.

“Tem sido o mais difícil. Neste momento estamos naquela fase em que já nevou. A única coisa que temos a certeza é que, quando perguntamos aos jogadores se isto vai melhorar, eles dizem-nos que não”, atirou.