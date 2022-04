17 detidos por tráfico de estupefacientes e posse de armas proibidas

O Comando Territorial de Santarém, através dos Destacamentos Territoriais e do Destacamento de Intervenção (DI), nos dias 2 e 3 de abril, deteve 16 pessoas por tráfico de estupefacientes e uma por posse de armas proibidas com idades compreendidas entre os 25 e os 42 anos, no concelho de Almeirim.

No âmbito de uma operação especial de prevenção criminal decorrente da realização de um festival de musica eletrónica e direcionada para a deteção e repressão de ilícitos criminais, regulação do tráfego rodoviário e para o reforço do sentimento de segurança junto da população, os militares da Guarda detiveram 16 pessoas por tráfico de estupefacientes e uma por posse de armas proibidas e apreenderam o seguinte material:

384 doses de MDMA;

13 doses de liamba;

58 doses de haxixe;

11 doses de cocaína;

17 selos de LSD;

18 comprimidos de ecstasy;

Três facas;

Um punhal;

Uma soqueira;

Dois machados.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Almeirim.

A ação contou com o reforço de militares dos Núcleos de Investigação Criminal (NIC), da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) e do Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC) da Unidade de Intervenção (UI).