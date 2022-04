Corrida do ano a chegar: Pablo Hermoso de Mendoza antecipa grande corrida

Está quase a chegar o dia 10 de abril e a corrida do ano. Pablo Hermoso de Mendoza, em exclusivo ao Jornal O ALMEIRINENSE, assume que vem à capital da Sopa da Pedra para triunfar: “Vou carregado de ilusão, vou carregado de boas energias porque adoro tourear em Portugal.”

A maior figura do toureio mundial, depois de mais um treino diz que está “numa fase de experimentar alguns cavalos novos, cavalos que quero apresentar este ano com o meu filho Guillermo. Estamos no sprint final para tentar perceber se posso trazer alguma novidade. O público quer sempre ver as estrelas, mas depois também quer ver alguma novidade. Tenho, pelo menos, dois dos novos cavalos que eu gostaria de apresentar em Almeirim, mas vamos ver … Essa é a minha intenção”, assegura.

O rejoneador espanhol sublinha que “esta corrida e esta arena é uma das principais no mundo. Eu vou sempre a qualquer praça para entregar o melhor de mim, mas eu sei que quando atuo em praças portuguesas, o público é o mais entendido do mundo. Almeirim é uma praça que considero exigente. Eu sempre digo que as praças maiores (Madrid, México, Pamplona) têm um grande impacto, mas sentimo-nos minimizados. Nas praças portuguesas não é assim. Sentimos as pessoas perto e as praças são mais acolhedoras, e isso faz o artista sentir-se com mais capacidade para retirar todos os seus sentimentos.”

Mas a aparição em Almeirim é a primeira do ano em Portugal, e isso tem riscos. “Ser a primeira corrida do ano em Portugal aumenta a responsabilidade mas também a resposta do público, porque é o reencontro com a festa e a arte tauromáquica. Obviamente, que há também um pouco de insegurança: Estarei ou não bem preparado? Mas Deus queira que o trabalho de todo o inverno seja apresentado aí.”

Sobre os toiros de Toiros de Romão, Pablo acredita no êxito do curro. “Sem toiro não há festa. O toiro é o grande protagonista. Estou há alguns anos sem tourear esta ganadaria, mas é das que têm mais prestígio em Portugal.

Há ganadarias que são mais duras, mas esta é mais da linha artística e com uma investida nobre. Tenho muita vontade de me reencontrar com esta ganadaria e já vivi bons momentos com ela.”

Pablo sabe que a Arena é propriedade da Misericórdia de Almeirim. “É uma praça da Misericórdia de Almeirim, tal como a de Pamplona, onde os benefícios são para boas causas, principalmente para os mais idosos … Ficava encantado que esgotasse”, deseja.

Numa entrevista a publicar na Almeirinense TV, Luís Rouxinol mostrou também muito agrado por fazer parte do cartel do dia 10 e espera que seja uma grande corrida.