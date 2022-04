Assim aconteceu…

O “Ciclo das Ciências”, ciclo de divulgação científica, regressou ao Agrupamento de Escolas de Almeirim (ESMA e FM), tendo decorrido entre os dias 4 e 8 abril.

Foi uma semana de celebração da Ciência na escola onde se realizaram atividades científicas variadas com muitas experiências à mistura.

Os professores e alunos, em parceria com a BECRE, prepararam concursos, exposições, visitas a laboratórios, experiências, palestras, workshops, e muitas outras atividades para divulgar e sensibilizar para as áreas de ciência e tecnologia.

Pelo Dr. José Dores, Médico Dermatologista, do Hospital da CUF Santarém, a palestra “O Sol – Nosso amigo ou Inimigo”, revelou o grau de incidência dos vários tipos de cancros da pele. A luta contra estes inicia-se na consciencialização de um problema e na forma de preveni-lo.

A palestra “Água – Sustentabilidade e Métodos de Dessalinização da Água do Mar”, pela Dra. Rita Maurício, Professora do Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente, da FCT Universidade NOVA de Lisboa, abordou os métodos de dessalinização da água do mar enquanto processos que poderão ajudar a combater a escassez de água potável e a seca no Mundo, alertando, também, para a necessidade imperiosa da utilização sustentável da água.

A palestra “A Importância das Zonas Húmidas – Paúl do Gouxa”, pela Dra. Ana Isabel Mendes, Professora, Investigadora da Universidade de Évora, deu a conhecer a importante da zona húmida de água doce existente na região que, para além dos valores naturais e da importância para a conservação da biodiversidade, proporciona várias funções/serviços ambientais que se traduzem em benefícios para o Homem.

É essa escola que desejamos construir, uma escola humana, capaz de compreender os desafios de seu tempo, e na luta pelo melhor viver, reconhecer factos, gestos, unir conhecimentos, recordar. Uma escola comprometida com as gerações futuras!

Foi uma semana diferente! A escola espaço de vivências felizes, sem nunca esquecermos que, para que ela desempenhe com êxito a sua função, faz-se necessário a participação da família, da sociedade e das instituições locais. Neste contexto, agradece-se a pronta colaboração de todos e, em especial, da Câmara Municipal de Almeirim, na pessoa do seu Presidente Pedro Ribeiro e da Sra. Vereadora Emilia Moreira que nos agraciou com a sua presença. Muito obrigado!

Maria Cristina Heitor

​Coordenadora do DMCE

Professora do Grupo 520-BG

Agrupamento de Escolas de Almeirim