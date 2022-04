No dia 25 de abril, no Largo Dr. Moita, surgiram algumas tarjas a denunciar o abandono do largo, em Benfica do Ribatejo.



As tarjas causaram muito mau estar nos autarcas, pois continham criticas à Junta e também à Câmara.



A banda atuou na mesma mas não subiu ao coreto.



As tarjas foram depois retiradas por elementos e funcionários da Junta.