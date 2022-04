Telmo Ferreira oficializado como novo comandante dos bombeiros de Almeirim

No dia 30 de Abril realizou-se a tomada de posse de Telmo Ferreira, como comandante dos Bombeiros Voluntários de Almeirim.

A cerimónia contou com a presença do Presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, e do comandante adjunto de operações do Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre.

A cerimónia contou com uma série de intervenções, com o presidente da Câmara a desejar as melhores felicidades ao novo comandante: ” Desejo-te as maiores felicidades. Conhecemo-nos há muito anos. Temos naturalmente os nossos feitios. Mas obviamente que estamos cá todos para trabalhar em conjunto e para criar condições para que o nosso concelho, a nossa região, possa contar com um corpo de bombeiros altamente operacional, equipado e com capacidade de resposta”.

Telmo Ferreira, no discurso de tomada de posse, garantiu que vai fazer tudo para promover um espirito de entreajuda e de respeito. “Da minha parte terão um compromisso de dedicação, ajuda e amizade”, sublinhou o novo comandante.

Para estes próximos anos, Telmo, que estava no cargo de forma interina , traçou vários objetivos, entre eles, a “melhoria e desenvolvimento da qualificação do quadro ativo”; ” o Reforço dos recursos humanos” e o “reequipamento do corpo de bombeiros.”

A Cerimónia decorreu na igreja Divino espírito Santo, pelas 17h.