A equipa sénior feminina do Fazendense recebeu esta tarde de sábado a formação do FC Ferreiras e foi eliminada no prolongamento.

Depois de um frenético 4-4 no tempo regulamentar as “Charnecas” acabaram por sofrer 2 golos no prolongamento acabando assim a sua aventura na Taça Nacional de Promoção por 4-6. Para a história ficam os golos de Tânia Rebelo, Margarida Mendes e um bis de Márcia Caseiro.