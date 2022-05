Arraial no Estádio

As atletas do U. Almeirim do futebol feminino, juntamente com os seus familiares, vão organizar no próximo dia 26 de maio, dia da Ascensão, a partir das 15h no seu estádio um arraial com o intuito de angariar verbas que ajudem à participação no Torneio Playa Donana de Matalascanas em Espanha.

As equipas do clube e staff engloba cerca de 60 pessoas para a participação neste prestigiado torneio no país vizinho.

O convite está feito para visitar a quermesse, petiscar, e ouvir os sons que vão animar desde DJ,s, karaoke e mais algumas surpresas.