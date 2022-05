Lágrimas, emoção e festa marcam despedida dos relvados de Valter Augusto ‘Xaparro’

Valter Augusto, conhecido no futebol distrital por Xaparro, despediu-se dos relvados na tarde de sábado, 21 de Maio, no Estádio Municipal de Almeirim.

O atleta, que jogou nos dois principais clubes do concelho, terminou a carreira desportiva ao serviço do União de Almeirim na penúltima jornada da 1ª divisão do Campeonato Distrital, de diante do Salvaterrense que terminou com derrota por 2-3 para a equipa da casa.

Antes do apito inicial, a família de Valter Augusto, o árbitro da partida, Anthony Silva, e os vários clubes onde jogou ao longo de mais de duas décadas quiseram assinalar o momento da despedida com a entrega de camisolas ao jogador.

A despedida efetivou-se ao minuto 60 com a substituição de Xaparro na partida, um momento marcado pela lágrimas e emoção até à entrada para o balneário.

No final da partida, a família e amigos dedicaram um vídeo de homenagem ao agora retirado Xaparro.