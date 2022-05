Secretário de Estado elogia gestão da Águas do Ribatejo na Festa da Ascensão na Chamusca

Carlos Miguel, secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, reconheceu a oportunidade de dotar a região com infraestruturas que promovam o seu desenvolvimento e eliminem constrangimentos, durante a inauguração da Semana da Ascensão na Chamusca, que decorreu no passado sábado, 21 de maio. Carlos Miguel apelou ainda aos autarcas que se unam nas causas e projetos intermunicipais.

Na visita ao stand da Águas do Ribatejo (AR), acompanhado do presidente da Câmara Paulo Queimado, o secretário de Estado apontou a Águas do Ribatejo como um exemplo de visão e estratégia envolvendo sete municípios.

“A Águas do Ribatejo é sempre apontada como um caso de sucesso e um modelo de gestão a seguir”, referiu o governante numa troca de impressões com o diretor-geral da AR, Miguel Carrinho.

A Ascensão está de volta, dois anos depois, com um programa de atividades de promoção do mundo rural e dos produtos endógenos da região.

As atividades económicas, culturais e sociais marcam presença num evento visitado por milhares de pessoas. A festa anima a Chamusca durante nove dias e até 29 de maio.

O stand da AR está na zona institucional dedicada ao ambiente no jardim Isidro dos Reis junto ao palco principal onde atuam artistas e bandas de topo da música portuguesa.