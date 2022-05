Banco Alimentar em Almeirim

O Banco Alimentar contra a Fome realiza este fim de semana mais uma campanha de recolha de alimentos nas superfícies comerciais. Conta com 40 000 voluntários e Almeirim, com a equipa da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, está no Continente a fazer também a recolha de alimentos.

Na última campanha, em dezembro do ano passado, o Banco Alimentar recolheu 1.680 toneladas de alimentos que contribuíram para ajudar na alimentação de mais de 380 mil pessoas.

A presidente da Federação dos Bancos Alimentares, Isabel Jonet, sublinha que continua a registar-se um aumento dos pedidos porque, com o aumento dos preços de bens alimentares, para as instituições, as refeições também ficam mais caras.

Este fim semana cerca de 40 mil voluntários estão nas grandes superfícies de todo o país a recolher alimentos ou a recebê-los nos armazéns.

Mas quem quiser pode fazer a sua doação até dia 5 de junho, com a compra de vales nas caixas de supermercados ou on-line em https://www.alimentestaideia.pt/.

Segundo Isabel Jonet, as contribuições feitas on-line já significam 12% do total.