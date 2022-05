iVinhos Verdes promovem workshops para wine lovers

“O que realmente sabes sobre Vinhos Verdes?”.

O desafio, que também é uma provocação, é lançado pela Comissão Regional de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) aos curiosos e apreciadores e dá nome a um conjunto de ações de formação que serão concretizadas entre maio e julho, por cidades portuguesas, promovendo esta Denominação de Origem Protegida.

Durante duas horas, com a orientação dos provadores José João Santos e Manuel Moreira, da Revista de Vinhos, em espaços ligados ao vinho, sobretudo restaurantes e wine bares de referência, será orientado um momento teórico e de prova, que inclui harmonizações. O que são os Vinhos Verdes (porque, afinal, o vinho nem é verde nem necessariamente simples e leve), quais as temperaturas corretas para serem apreciados devidamente, que aromas e sabores escolher para harmonizações perfeitas, são algumas das dicas que irão ser dadas nestes workshops.

A entrada é livre mas requer inscrição prévia em https://bit.ly/3KY3eyC ou através do email provasvinhosverdes@gmail.com porque os lugares são limitados. Esta nova digressão pelo país inclui as cidades do Porto (9 de julho, na Sala de Provas da ViniPortugal; e 20 de junho e 18 de julho, nos jardins da Casa dos Vinhos Verdes), Lisboa (3 de junho, na Associação de Escanções de Portugal; 9 e 16 de julho na Sala de Provas da ViniPortugal), Santarém (4 de junho, restaurante Dois Petiscos), Charneca da Caparica (4 de junho, Aroeira Lisbon Hotel Sea & Golf), Aveiro (18 de junho, restaurante Salpoente), Setúbal (25 de junho, bar Beco da Ribeira) e Sintra (16 de julho, restaurante Incomum By Luís Santos).