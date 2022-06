Luís Montenegro em Almeirim no dia 27 de junho

Luís Montenegro vai inaugurar a nova sede do PSD em Almeirim, no próximo dia 27 de junho.

A inauguração da nova sede, na Praça Lourenço de Carvalho n.º 10 2.º andar, está agendada para as 19h e a seguir vai realizar-se um jantar na Quinta da Feteira.

Os interessados podem obter mais informações através de 928 099 450.

Luís Montenegro venceu no final de maio, as eleições diretas e tornou-se o 19.º presidente do PSD, na segunda vez em que disputou o cargo, numa vitória expressiva com mais de 72% dos votos e em todos os distritos do país.