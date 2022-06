Hospital de Santarém implementa novo sistema de gestão de atendimento

Encontra-se em funcionamento no Hospital Distrital de Santarém (HDS) um novo sistema de gestão de atendimento, com recurso a quiosques digitais. O objetivo desta solução, que numa primeira fase está disponível no Hospital de Dia, nos Serviços de Psiquiatria e Ginecologia/Obstetrícia, é otimizar o atendimento clínico e administrativo.

Este novo sistema possibilita o check-in do doente e efetivação dos atos clínicos através da leitura do Cartão de Cidadão.

Para facilitar a implementação deste novo sistema, colaboradores do HDS prestam a ajuda necessária aos utentes no esclarecimento de questões relacionadas com o funcionamento dos quiosques e apoiam os profissionais na chamada clínica.

Para o Conselho de Administração do HDS, “a gestão eficaz do atendimento é fundamental para o bom funcionamento do hospital”.

Os quiosques digitais integram-se no projeto “Hospital Digital – MyHDS”, cofinanciado pelo SAMA2020: Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da Administração Pública (POCI-02-0550-FEDER-044023), que visa melhorar o acesso às tecnologias da informação e da comunicação, assim como a sua utilização e aumento de qualidade dos serviços prestados ao utente.