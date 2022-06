MovAlmeirim: Rampa digital

A MovAlmeirim esteve ontem presente no lançamento do programa Rampa Digital, uma iniciativa do .PT (entidade responsável pela gestão do domínio de topo português), em parceria com o Google.org.

O objetivo do programa Rampa Digital é contribuir para acelerar a recuperação económica através da tecnologia. Os destinatários desta iniciativa são micro e pequenas empresas, sobretudo aquelas que são oriundas de regiões marcadas pela assimetria geográfica.

Cursos online em vídeo, casos de estudo, sessões de acompanhamento e formações online e presenciais serão alguns dos recursos a que os participantes deste programa terão acesso.

“A tecnologia terá, nos próximos anos, um papel decisivo na recuperação económica, no reforço da competitividade e no desenvolvimento social do país. Por essa razão, a qualificação dos recursos humanos, através da capacitação digital, tem de ser uma prioridade de empreendedores e empresas para melhor responder aos desafios da transformação digital”, afirmou Luísa Ribeiro Lopes, Presidente do Conselho Diretivo do .PT e Coordenadora-Geral do INCoDe.2030.

Luísa Ribeiro Lopes acrescentou que é necessário descentralizar as políticas públicas e levar este tipo de iniciativas mais longe: “Programas como o Rampa Digital, que hoje lançamos, têm de ter a capacidade de chegar onde são mais necessários para gerar um impacto real no crescimento e na sustentabilidade das nossas micro e pequenas empresas, mas também na criação de oportunidades para os mais vulneráveis, em particular as mulheres e os jovens”.

Para Bernardo Correia, country manager da Google Portugal, a economia de Portugal é movida pelas micro e pequenas empresas: “Temos o prazer de apoiar o ‘Rampa Digital’ através do Google.org, mais uma das nossas contribuições para elevar as aptidões digitais do tecido empresarial português de forma a que essas empresas possam melhor competir eficazmente no mercado global e levar os seus fantásticos produtos e serviços às cerca de cinco mil milhões de pessoas que usam a internet globalmente”.