Bruno Leitão conquista bronze no Mundial

Bruno Leitão conquistou uma medalha de bronze na prova de estafeta do 6º Campeonato do Mundo de Atletismo IAADS para atletas com Síndrome de Down.

A medalha de bronze foi conquistada pela estafeta dos 4x400m com João Machado, Bruno Leitão, Nelson Silva e Luís Gonçalves.

A Seleção Portuguesa alcançou um total de 12 medalhas (3 de ouro, 5 de prata e 4 de bronze), terminando a Classificação Coletiva por Nações com 157 pontos, a apenas 26 pontos do 3º classificado, na Polónia.

Bruno Leitão conseguiu ainda: Peso: 12º lugar; Disco: 5º lugar; 800m Marcha: 5º lugar e 4×400 estafeta: 3º lugar

Bruno Leitão já terminou a participação nestes mundiais. O atleta de Almeirim é dos mais veteranos em prova e também dos mais medalhados.