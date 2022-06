Gustavo do Canto no Campeonato do Mundo de Triatlo em Montreal no Canadá

Gustavo do Canto, atleta natural de Almeirim, foi convocado para representar a Seleção Nacional de Triatlo de Portugal, entre os dias 24 a 26 de junho, no Campeonato do Mundo de Triatlo, que se realiza em Montreal, no Canadá.

O almeirinense vai competir na final do Campeonato do Mundo de Juniores e faz parte do lote de 10 atletas do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) que vão participar na competição. Gustavo do Canto compete já amanhã pelas 15h00, acompanhado pelo colega de equipa João Nuno Batista.

O clube de torrejano está perto de alcançar um total de 50 internacionalizações no mesmo ano, o que será mais um marco histórico para o CNTN, depois de terem sido já alcançadas 120 internacionalizações até ao final de 2021, por parte de nove atletas que representam ou representaram o clube.