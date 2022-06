Pedro Ribeiro reforça a importância do festival Entre Quintas e apela à participação de todos os Almeirinenses

O presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, utilizou novamente as redes sociais para reforçar, uma vez mais, a importância e a oferta que festival Entre-Quintas oferece à região. Nas palavras do presidente Almeirinense, “Em Lisboa ou arredores” este festival “custaria umas dezenas de euros e com certeza esgotava antes do tempo. Por cá não aproveitamos e depois, alguns, dizem que não há. Temos feito um esforço enorme para ter uma oferta cultural de qualidade e diversificada e vamos continuar. No entanto aqui fica o meu desabafo e uma amostra do espectáculo.”

O Autarca já tinha dito ao Jornal O Almeirinense, que o festival oferece um programa cultural normalmente centralizado nos grandes centros urbanos. De acordo com o presidente, este festival é a oportunidade que o concelho tem de assistir ” a espetáculos que não são habituais na província”, referiu.

Para ajudar a promover o festival, a Câmara está a oferecer bilhetes para o espetáculo “O Carnaval dos animais”, um concerto direccionado para os mais jovens, que terá lugar no dia 10 julho, na casa Cadaval. Este concerto reforça a aposta que a organização fez na promoção de um cartaz diversificado, direcionado para todas as idades.

A 3º edição do Festival Entre-Quintas arranca já no próximo dia 1 de Julho, às 21h, na Casa Cadaval, em Muge.

Uma gala de ópera constituída pela Soprano Rita Marques, e dirigida pelo maestro Nikolay Lavlov, vai marcar o inicio deste festival que, originalmente, nasceu como uma iniciativa de apoio aos músicos em pandemia mas que rapidamente se transformou num importante evento cultural.

No primeiro dia do festival serão interpretadas diversas obras de compositores emblemáticos como obras de compositores emblemáticos como G. Rossini, G. Puccini, G. Verdi e G. Bizet.