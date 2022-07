Marítimo reforça-se com jogadoras de Almeirim

As almeirinenses Ana Tomaz e Margarida Caniço foram apresentadas como reforços do futebol feminino do CS Marítimo, esta segunda-feira, 25 de julho, no Complexo Desportivo de Santo António, na Madeira.

Margarida Caniço é atacante que actua, preferencialmente, nas alas. Formada no Sporting, a atleta de 19 anos comprometeu-se com o Marítimo e ambiciona a sua estreia na Liga BPI. Na temporada 2020/2021, a avançada sagrou-se campeã da II Divisão Nacional pela equipa secundária do Sporting CP, título para o qual contribuiu com 10 golos em 10 jogos. Internacional portuguesa pelas seleções jovens, Margarida Caniço vestiu, até ao momento, a camisola das quinas por 20 ocasiões, entre sub-16, sub-17 e sub-19.

Ana Tomaz, por sua vez, assinou contrato de formação com o Marítimo e reforça a equipa de juniores que também compete a nível nacional. Oriunda do União de Almeirim, Ana Tomaz é ponta-de-lança e tem 16 anos.