Festas de Fazendas de Almeirim com muita animação, tasquinhas e boa gastronomia

Nos próximos dias 29, 30 e 31 de julho o centro cultural de fazendas de Almeirim vai receber as festas em honra de S.José, com destaque para as atuações de Saúl, Eduardo Sant’ana e Five Vox.

O certame inicia na sexta-feira, dia 29 de julho, pelas 20h00, com o içar das bandeiras, abertura das tasquinhas e baile com o duo musical FM Musik. Pelas 22h30, está agendado o espetáculo de Eduardo Sant’ana e suas bailarinas, com continuação da animação musical com os FM Musik.

No sábado, 30 de julho, as festividades iniciam com a apresentação do livro ‘Educação Sexual – o início’, da autora Vânia Silva, às 17h00, no Centro Cultural da vila. Pelas 18h00, é dado início ao festival de folclore com os ranchos folclóricos de Fazendas de Almeirim, Paço dos Negros, Velhas Guardas de Fazendas de Almeirim e o Grupo Folclórico da Casa do Povo da Ribeira Brava – Madeira.

Os Five Vox tem atuação marcada para as 21h30, seguindo-se o desfile e atuação da Marcha de Fazendas de Almeirim. O DJ Cremalheira atua antes e depois do espetáculo de fogo de artifício.

No domingo, 31 de julho, é o ponto alto das festas com eucaristia seguida de procissão em Honra de S. José, pelas 17h30, presidida pelo padre Bruno Filipe. Pelas 20h00, abrem as tasquinhas, seguindo-se a atuação do Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Almeirim. Os New Temptation apresentam o seu espetáculo de dança pelas 21h45.

O concerto mais esperado realiza-se pelas 22h30, subindo ao palco Saúl e seus músicos. O recinto e as festividades encerram pelas 00h00.

A organização das Festas em Honra de S. José é da responsabilidade da Associação Recreativa e Cultural Fazendense, que promete comida tradicional, tasquinhas, tinto/branco e boa cerveja.