Festival da Sopa da Pedra com balanço “muito positivo”

A 8º edição do Festival da Sopa da Pedra terminou no passado dia 4 de setembro, com um balanço muito positivo. Esta, é a iniciativa com maior projeção mediática do concelho e tem vindo a registar um crescimento bastante significativo edição após edição.

Este festival, nas palavras do presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, atrai “dezenas de milhares de pessoas” e é notícia na imprensa nacional com dezenas de minutos de exposição mediática, sobretudo nas TVs.”

O Festival da Sopa da Pedra reforça importância que o concelho de Almeirim tem na gastronomia nacional. Por conseguinte, este evento tem estado a “crescer de ano para ano” e é hoje considerado com uma ” uma referência” a nível nacional, sobretudo após a certificação europeia da Sopa da Pedra.

Após dois anos de interrupção devido à pandemia, o presidente do Concelho faz um balanço positivo: ” As Pessoas vieram, tivemos muita exposição mediática e além disso toda a sopa estava certificada segundo aquilo que são as normas da União Europeia e portanto, é um balanço muito positivo.”

O presidente, numa nota publicada nas redes sociais, agradeceu à Confraria Gastronómica de Almeirim que, nos últimos anos, ” tem promovido, muitas vezes de forma incompreendida, a nossa gastronomia e os os nossos vinhos”.

O Presidente da Confraria, Rui Figueiredo, numa entrevista concedida ao Jornal O Almeirinense, considera que este festival é fundamental para promover a gastronomia do concelho: “Apesar de não quantificarmos a afluência ao festival tendo em conta que as entradas são gratuitas, estes são sem dúvida os dias mais fortes da restauração em Almeirim. A certificação é uma mais valia para Sopa da Pedra assim como para a restauração local e respectivo festival”, referiu.

A edição deste ano decorreu entre 31 de agosto e 4 de setembro, após dois anos de suspensão devido à pandemia covid-19, com muita gastronomia, concertos, artesanato, animação e muito mais, no Parque das Tílias, em Almeirim.