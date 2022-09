União de Almeirim e Footkart perdem nos campeonatos nacionais de Juvenis e Iniciados

O União de Almeirim e o Footkart tiveram uma jornada de azar, no passado fim de semana, ao perderem os seus jogos no Campeonato Nacional de Juvenis e Iniciados, respetivamente.

O União de Almeirim recebeu o Sporting CP e perdeu por 0-7, num jogo que se jogou à porta fechada devido a um castigo da época passada. Os unionistas seguem na penúltima posição da tabela com três pontos somados em três jogos, na 2ª divisão do Campeonato Nacional de Juvenis. No próximo dia 11 de setembro, o União de Almeirim tem encontro marcado no terreno do Casa Pia.

O Footkart perdeu por 2-0 na deslocação a casa do Sacavenense. A equipa de Almeirim segue na oitava posição da tabela com um ponto somado em três jogos. O próximo encontro é em Caldas da Rainha a contar para a 4ª jornada dam 1ª divisão do Campeonato Nacional de Iniciados.