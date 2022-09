Rutis celebra Semana Europeia do Desporto com caminhada

De forma a celebrar a semana Europeia do Desporto, 52 Universidades seniores de todo o pais, entre elas a Universidade de Almeirim, irão realizar as III Caminhadas Europeias das Universidades Seniores, no próximo dia 29 de setembro, quinta-feira. A caminhada está aberta a todos, alunos, professores, amigos ou familiares e a organização espera chegar ás 1.500 pessoas.

Para a edição deste ano, a RUTIS desafiou as Universidades a recolher o lixo por onde passam. “Como sabem as ruas e os caminhos estão muitas vezes sujos com embalagens, papéis e plásticos e dai o nosso desafio de unir a actividade física com o sentido comunitário e ambiental” referiu a organização.