CVR Tejo celebra aniversário e despede-se da vindima de 2022 com a realização do evento “Adiafa do Tejo”

A Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) acaba de celebrar o seu 25.º aniversário, efeméride que coincidiu com o tempo da vindima – ou final dela. Dois motivos que foram o mote perfeito para a realização da ‘Adiafa do Tejo’, evento idealizado há uns anos, mas adiado por força da pandemia. Num registo de alegria e descontração, a primeira edição realizou-se este Sábado, dia 24 de Setembro, no Só Rio, parque de actividades recentemente aberto em Valada do Ribatejo, sobranceiro ao rio que dá nome à região. Ainda sem data, este evento promete voltar para a despedida da vindima de 2023.

Em algumas regiões vitivinícolas, ‘Adiafa’ é o nome que se dá ao evento de final de vindimas, onde produtores e colaboradores se juntam para um almoço festivo. No caso da ‘Adiafa do Tejo’, a CVR Tejo quis juntar produtores, colaboradores, família e amigos do vinho, tendo aberto o evento ao público, num programa para toda a família, entre as 16h00 e as 21h00. Degustação de Vinhos do Tejo e música ao vivo – com o projecto Eden Acústico – para os graúdos; actividades de aventura, desportos aquáticos e cocktails sem álcool para os mais novos. A tudo isto juntou-se, ainda, uma novidade com a assinatura dos Vinhos do Tejo: cocktails feitos à base de vinhos de Fernão Pires, a casta rainha do Tejo, feitos pelas mãos do sommelier Rodolfo Tristão. Com espumante, vinhos brancos, mais aromáticos ou nem tanto, e licoroso, foram três as propostas que surpreenderam – e muito! – os presentes: Tejo Tónico, Tejo Winejito e Tejo Sunset. Antes do início da ‘Adiafa’ propriamente dita, a CVR Tejo brindou os seus colaboradores com um delicioso almoço no restaurante OH!RIO, situado junto ao parque. Um caloroso momento, durante o qual os três funcionários mais antigos desta entidade tiveram direito a um presente extra. Foram eles João Silvestre, actual director-geral da Comissão Vitivinícola, mas com funções diversas de há um quarto de século a esta parte; Marco Marques e Ana Martinez, dos departamentos de certificação e qualidade e com cerca de vinte anos de casa.

As CVR são associações interprofissionais, com o pelouro de representar a produção e o comércio do sector vitivinícola de uma determinada região. A dos Vinhos do Tejo foi instituída a 17 de Setembro de 1997, na altura como Comissão Vitivinícola Regional do Ribatejo, nome que viria a ser alterado para Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, a 24 de Novembro de 2008. É da sua responsabilidade controlar o cumprimento das regras e a certificação dos vinhos brancos, rosés, tintos, espumantes, licorosos, aguardentes e vinagres produzidos na região, com direito a Denominação de Origem do Tejo (DO do Tejo) e a Indicação Geográfica Tejo (IG Tejo). Qualquer vinho certificado pela CVR Tejo possui o selo de garantia Tejo no seu rótulo. No seu 25.º aniversário, a CVR Tejo conta com Luís de Castro na presidência – cargo que ocupa desde o dia 01 de Maio de 2014.

Para Luís de Castro, a CVR Tejo ‘tem como missões fomentar a certificação dos vinhos produzidos na região demarcada, aportando mais valor ao território, social e economicamente falando; ajudar na promoção dos Vinhos do Tejo, em Portugal e nos mercados de exportação, ajudando na diversificação dos mesmos; e dar à região ferramentas para que os Vinhos do Tejo tenham cada vez mais reconhecimento e notoriedade junto do consumidor. Acreditamos que, nos últimos 25 anos, temos vindo a cumprir esse propósito. Um aumento paulatino da certificação e da qualidade dos Vinhos do Tejo são a prova disso. E este é um trabalho que só é possível com um trabalho de equipa e união entre todos: elementos da CVR Tejo e produtores. É este sentido de grupo e de missão conjunta – elevando a marca Vinhos do Tejo, aqui e além-fronteiras –, que nos faz olhar para o futuro com muito entusiasmo. A nível nacional, depois do ‘Tejo a Copo’, em Março, e da ‘Vindima de Fernão Pires do Tejo’, no final de Agosto, encetámos esta “nova tradição”, que é a ‘Adiafa do Tejo’. Todos realizados na região, para a qual queremos captar a máxima atenção, achamos que é uma excelente forma de unirmos forças, nos aproximarmos como região, dos produtores trocarem impressões e de celebrarmos mais uma vindima. Que para o ano, estejamos novamente todos juntos a celebrar mais um excelente ano para os Vinhos do Tejo’.