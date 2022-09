Nuno Belchiorinho é vice campeão nacional

Nuno Belchiorinho sagrou-se, no último fim de semana, vice campeão nacional de obstáculos na classe de veteranos.

A prova realizou-se de 22 a 25 de setembro no hipódromo Manuel Possolo, em Cascais. Depois de ter obtido o terceiro lugar em 2019 nesta modalidade de obstáculos, e de ter sido campeão nacional em 2021 no Concurso Completo de equitação, a obtenção deste segundo lugar em 2022 nos obstáculos, faz parte da preparação para as finais do campeonato nacional de CCE que se irão realizar em dezembro.

O cavaleiro almeirinense e o cavalo Grimaldi vão tentar revalidar o título.