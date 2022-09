Serviço social da autarquia passa a atender RSI/SAAS nas freguesias

A Câmara municipal de Almeirim, em articulação com as juntas de freguesias, está a promover atendimentos de forma descentralizada.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, esta descentralização é “uma forma de aproximar e facilitar o acesso” dos cidadãos aos serviços.

O atendimento social diz respeito ao rendimento social de inserção e ao serviço de atendimento e acompanhamento social e abarca as freguesias de Benfica do Ribatejo, Raposa, Fazendas de Almeirim e as localidades da Tapada, Marianos e Paço dos Negros.

Em Benfica do Ribatejo o atendimento realiza-se na primeira segunda-feira do mês, das 09h30 ao 12h00, na junta de freguesia. Em Marianos o atendimento realiza-se na primeira quarta-feira do mês, das 09h30 às 10h30, no posto de saúde.

Em Paço dos negros o atendimento realiza-se no posto de saúde, das 11h00 às 12h00, na primeira quarta-feira do mês. Em Fazendas de Almeirim, o atendimento vai ter lugar na 1º sexta-feira do mês, das 09h30 ao 12h00, no centro cultural. Na raposa, o atendimento vai ser efectuado na 1º quinta-feira do mês, na junta de freguesia, das 09h30 às 11h00. Na Tapada o atendimento é feito na 1º terça-feira do mês, das 09h30 às 11h00, na escola da Tapada.

Em Almeirim, o atendimento realiza-se todas as semanas à quarta e sexta-feira, das 09h00 a0 12h00, na Sede SAAS (situada na Rua Dionísio Saraiva, 21-1º).