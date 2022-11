Bigod pinta nas ruas da cidade do Porto

João Francisco Domingos, que assina como Bigod, pintou um mural na Rua da Calçada de Monchique, perto da Alfândega, na cidade do Porto.

Bigod foi um dos três artistas convidados pela autarquia portuense para pegaram nas latas e encher as paredes de formas e cores, oferecendo à cidade novos murais de arte.

João Domingos pintou na zona mercantil da cidade, onde também se inspirou para realizar a sua obra. Naquelas paredes vê-se, agora, a peça “Mercadores”, onde um barco rabelo segue em missão de transporte das pipas de vinho do Porto.

“Quando comecei a pintar o edifício, as pessoas não percebiam muito bem o contexto da intervenção porque o meu trabalho no início é muito geométrico e colorido, e após começar a utilizar o stencil tornou-se clara a mensagem que foi recebida com o melhor agrado possível”, reconhece Bigod, feliz pela “oportunidade de fazer uma peça [denominada Mercadores] no Porto, numa cidade que me identifico e onde a cultura urbana tem já uma grande expressão em Portugal”.

O artista do concelho de Almeirim, juntamente com Inês Risca e Nuno Barbedo, deram novos motivos de passagem nas ruas O Primeiro de Janeiro, Calçada de Monchique e Faria Guimarães.