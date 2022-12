Aviso laranja: Proteção Civil alerta para perigo de inundações

A Proteção Civil alertou para nova possibilidade de inundações e aumento dos caudais dos rios no concelho de Almeirim e restante distrito de Santarém, que estarão em alerta laranja devido às previsões de chuva persistente e forte.

Num ‘briefing’ à comunicação social para fazer um ponto de situação das ocorrências relacionadas com o mau tempo que está a afetar o país, o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), André Fernandes, precisou que o agravamento do quadro meteorológico na região vai acontecer a partir da tarde de hoje e até terça-feira.

Segundo André Fernandes, os distritos de Leiria, Setúbal, Lisboa, Évora, Santarém e Portalegre vão passar a alerta laranja (o segundo mais grave de uma escala de quatro) hoje à tarde.

A chuva forte e persistente será acompanhada de “fenómenos extremos de vento”, afirmou o comandante nacional, avançando que haverá “um agravamento do vento com rajadas até 80 quilómetros por hora e localmente 120 quilómetros por hora na região sul na manhã de terça-feira”.

André Fernandes disse também que a agitação marítima se mantém forte.

“São expectáveis os fenómenos de inundação nas áreas urbanas e aumento dos caudais”, precisou.

O responsável frisou que “há um quadro de grande instabilidade”, por isso as situações têm de ser revistas “quase hora a hora” para que sejam afinadas “as respostas e os avisos à população”.

André Fernandes alertou também que o mau tempo vai continuar, nomeadamente “precipitação forte e persistente” com condições favoráveis à ocorrência de trovoadas, até quinta-feira.

Citando informações da Agência Portuguesa do Ambiente, o comandante nacional alertou ser “expectável [a ocorrência de] inundações” nas zonas ribeirinhas de Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Braga e Barcelos, bem como para as bacias do Tejo e do Sado, em Setúbal.

André Fernandes afirmou também que nas bacias do Vouga, Douro, Mondego e Ave “não são expectáveis situações críticas”.

O comandante nacional recomendou ainda à população para não circular junto à linha de costa devido à agitação marítima e para ter atenção à “precipitação forte e duradoura que poderá levar a inundações e aumento dos caudais”.