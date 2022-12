“A nossa expectativa é que o Natal faça mexer um pouco mais o comércio local e tradicional”

Natal: Joaquim Martins, novo Presidente da MovAlmeirim, antecipa no Almeirinense as ações para o ano novo com destaque para a Pista de Gelo e o “Mercadinho Encantado” este ano, iniciou em 1 de dezembro e estende-se até dia 24.

Quais são as ações da MovAlmeirim para este Natal?

A MovAlmeirim, mais uma vez, está envolvida no grande evento que é o Mercadinho Encantado. Como não pode deixar de ser, vamos ter a nossa Pista de Gelo artificial que, juntamente com Pai Natal, é o que os miúdos mais esperam encontrar no Mercadinho. Andam um ano a contar os dias para poderem vir à pista, por isso, este é um elemento que não podemos retirar do evento de Natal. Depois teremos a Casinha do Pai Natal e Pai Natal que está sempre pronto a oferecer uns docinhos e a ouvir os pedidos e os desabafos das crianças. Vamos ter muita animação, como já é apanágio dos Natais em Almeirim. Ao longo de 24 dias teremos muita agitação com animadores de rua, malabaristas, duendes, estátuas vivas, música com DJ` s e música ao vivo, dança criativa, Pais Natais Motards e outros Motards que aproveitam para, já que estão junto à pista, perceberem se é mais dificil andar de moto ou andar de patins. Teremos também uma Tuna Académica Feminina, o Natal sobre rodas, insuflavéis, pinturas faciais, farturas, bifanas e outros petiscos, ginjinha, licores, chocolates, doces tradicionais de época e outros. Os sempre muito apreciados quiosques de artesanato onde se podem adquirir as prendinhas para oferecer, carrinhos elétricos, a nossa árvore de Natal e toda uma envolvência que faz as delicias de miúdos e graúdos, pois, apesar de se dizer que o Natal é a festa das crianças, e é, os adultos também vibram com esta animação e é vê-los de sorriso aberto a mostrar à garotada como se patina, ou como se dança, ou como se brinca. Isso é bom e é isso que também nos dá vontade de continuar e que nos faz perceber que todo o trabalho que temos durante o mês de dezembro e nos 3 ou 4 meses anteriores, valem muito a pena. De resto, e para saberem mais, terão mesmo que dar um saltinho ao Mercadinho Encantado de Natal em Almeirim. Há uma equipa, jovem, dinâmica e cheia de simpatia, prontinha para receber os visitantes de braços abertos e sorrisos nos rostos.

Qual ou quais as novidades? Porquê?

Vamos ter novidades, sim… mas gostaríamos de manter o fator surpresa. Só porque o mais agradável é mesmo ver a carinhas das crianças quando vêem uma coisa diferente. Mas pronto…vou só levantar um pouquinho o véu. Em cada Natal gostamos de trazer uma novidade e há, ou havia aqui uma lacuna que nos deixava um pouco tristes. Na pista de gelo, só é permitida a entrada de crianças maiores de 4 anos e compreende-se bem o porquê. A verdade é que os mais pequenitos também queriam ir para dentro da pista, facto que não podemos permitir porque para as crianças pequeninas, que mal aprenderam a andar, correm sem dúvidas, mais riscos dentro de uma pista escorregadia ou com uns patins nos pés. Mas há sempre grandes birras, principalmente quando os manos mais velhos vão para a pista e os pequenitos não. Então, este ano, pensamos numa atividade que os mais pequenos poderão fazer sem correrem qualquer risco e sem fazerem birras. Acreditamos que vão gostar muito! Este ano vamos estar também em parceria com os agrupamentos escolares do Concelho de Almeirim, com um projeto designado “Natal com Arte” e como o próprio nome indica, os alunos vão apresentar-nos e presentear-nos com a sua arte. Teremos oportunidade de ver nas montras de algumas lojas do nosso concelho, o trabalho que estas crianças e jovens e os seus professores desenvolvem. Acreditamos que este será um projeto interessante e a repetir nos próximos anos. Depois, temos uma outra novidade, que tem a ver com a nossa árvore de Natal. Como qualquer outra árvore esta também vai crescer… e mais não digo! Em relação às decorações das lojas, este ano lançamos o desafio aos associados da MovAlmeirim, mas que se estende ao comércio em geral, para fazerem a decoração de um galho de árvore. É uma coisa simples, que dá pouco trabalho e quase nenhuma despesa, mas que com alguma criatividade, se transforma numa decoração fantástica. Também foi lançado o desafio aos comerciantes para decorarem as suas ruas. A decoração terá que ser alusiva à época, mas ficará ao critério de cada rua. Para a colocação das decorações, contamos também com o apoio do Município que disponibiliza funcionários e máquinas.

Porquê das escolhas destas iniciativas?

Porque queremos pessoas felizes. Porque tentamos, com pouco, fazer muito. Não temos possibilidade de trazer tudo o que na realidade queríamos oferecer a quem nos visita, daí fazermos escolhas dentro das nossas possibilidades. Vamos crescendo aos poucos e tentando cada ano fazer melhor, sem grandes loucuras. Queremos pessoas felizes, mas sem estarmos de coração apertado…as escolhas das nossas iniciativas vão ao encontro do nosso orçamento e não do nosso ideal.

Qual foi a adesão dos comerciantes?

Em relação ao Mercadinho, a adesão dos comerciantes foi boa. Houve muita procura de quiosques para exposição e venda de artigos. As candidaturas têm que fazer-se logo cedo uma vez que temos limite de quiosques e de espaço, mas posso dizer que ainda esta semana, com muita pena nossa, nos vimos obrigados a não aceitar inscrições por não termos capacidade para mais. Por um lado é bom, é sinal que o Mercadinho de Natal de Almeirim começa a ter alguma visibilidade e a ser ponto de interesse para os comerciantes, por outro lado, deixa-nos aborrecidos por não conseguirmos dar oportunidade de negócio e exposição que alguns comerciantes necessitam. Tentaremos encaixa-los noutras iniciativas que tenhamos ao longo do próximo ano ou então eles terão que mostrar o seu interesse um pouco mais cedo de forma a conseguirmos organizar-nos de outra maneira. A verdade é que este evento começa a ser preparado logo no final do verão. Quem deixa para a própria da hora, às vezes acaba por ficar de fora.

Não é só vendas ou há também entretenimento?

Temos a parte comercial, com os quiosques, onde quem nos visita tem oportunidade de adquirir, entre outros, os presentinhos de Natal para oferecer. Temos a parte gastronómica que também é comercial e depois, bom, depois é muita diversão. O Natal é época de ser feliz. No Natal fazemos algumas extravagâncias. Em Almeirim conseguimos aliar o comércio à diversão, o que é ótimo.

Quais as expetativas para este final de ano e Natal?

Esta é que é a pergunta difícil! A nossa expetativa é que o Natal faça mexer um pouco mais o comércio local e tradicional. Que os comerciantes do Concelho de Almeirim consigam, até ao final do ano, complementar as suas vendas, ou seja, que aquilo que deixaram de ganhar nestes últimos meses seja reposto até ao final do ano. Temos essa esperança! Os últimos anos não têm sido fáceis. Primeiro apareceu-nos uma crise pandémica, logo a seguir, uma crise energética, com tudo isto temos uma sociedade a viver numa permanente crise de ansiedade que, não sendo da mesma família das anteriores, nos atira ao tapete e isto, tudo junto, afunda completamente a nossa saúde e a nossa economia. Vamos ter esperança e acreditar no futuro. Baixar os braços não é, de todo, a solução e a MovAlmeirim está cá para dar todo o apoio que nos é possível e que está dentro das nossas competências, a todos os seus associados e, óbviamente, a quem nos procurar.

Os aumentos dos preço podem afetar as vendas?

Podem, podem! Afetam, sim! Afetam e de que maneira! Se só tivermos 20, como conseguimos gastar 100? Quer dizer, às vezes até conseguimos gastar sem o ter, mas isso vai criar um fosso imenso. O mais normal é, se eu não tenho, não posso comprar. A que preço está um litro de oleo? A que preço está uma caixa de cereais? Quanto me custa uma camisola, uns ténis? O pão? E tudo o resto? Os aumentos têm sido assombrosos. O comerciante não consegue comprar caro e vender barato. O contribuinte mal consegue fazer face às despesas essenciais para se manter, como é que vai conseguir fazer outras compras? Compra só o estritamente necessário e, óbviamente, isso vai abalar a economia do comércio.

Aqui entra a iniciativa do 5 vale o Dobro. Mais um sucesso?

Sim. Mais um ano, mais um sucesso! O ideal seria não precisarmos desta iniciativa, mas infelizmente, é o “necessitarmos” que faz dela um sucesso. Foi criada com o intuito de colmatar algumas lacunas e ajudar o comércio tradicional do Concelho de Almeirim e em boa hora alguém pensou nesta solução. Este é terceiro ano consecutivo desta iniciativa “5 val€ o Dobro”. A verdade é que, apesar de comecar a ser uma frase batida, esta iniciativa tem sido uma grande alavanca para o nosso comércio e um balão de oxigénio para muitos Almeirinenses e não só. A ideia inicial era ajudar o comércio que, devido à COVID-19, ficou completamente estagnado, depois e porque a pandemia se alongou por um período que não esperavamos fosse tão longo, houve necessidade de estender também a iniciativa dos vales de desconto por mais um ano. Para mal dos nossos pecados, o que aconteceu entre a Ucrania e Russia, no último ano e ainda acontece, provocou mais uma enorme crise e nós vimo-nos envolvidos nela, aliás, como todo o mundo. Isto fez com que, mais uma vez, o nosso poder de compra ficasse reduzido e por isto, continuamos por aqui com os nossos vales de desconto em compras e este ano, o investimento feito, foi substancial. Na rua circulam 10 mil vales de desconto, que se traduzem em 100 mil euros investidos nos espaços comerciais tradicionais de Almeirim. É uma lufada de ar fresco para o comércio e uma ajuda excelente às famílias.