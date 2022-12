Almeirim (cont)

Almeirim é sede do município de Almeirim com 222,12 km² de área e 22 016 habitantes (Censos 2021) subdividido em 4 freguesias (Almeirim, Benfica do Ribatejo, Fazendas de Almeirim e Raposa). A atividade económica encontra-se igualmente dividida pelos setores, com uma preponderância para o setor terciário relacionado com o comércio, bancos, seguros, transportes e comunicações, administração pública e serviços na cidade de Almeirim, sendo que o setor primário assenta essencialmente na agricultura, havendo uma lacuna incompreensível do setor secundário assente na grande indústria que é catalisadora de empregos nas regiões onde estão inseridos.

A Compal é o maior empregador da região e, tomando esta empresa como exemplo, esta administração local nunca foi capaz de aliciar nem angariar nenhuma indústria com algum peso para a região embora esteja em uma posição geográfica bastante favorável.

Foram anunciadas duas grandes obras, uma já começou a erguer as infra-estruturas e a outra já tem uma placa a anunciar para um futuro incerto, mas não acreditando que o município de Almeirim tivesse alguma influência na vinda destas duas empresas para a região, todo o emprego que irá criar na sua maioria será pouco qualificado e todo os postos com alguma relevância irão ser recrutados nos seus locais de origem.

Posto isto, há uma questão que se impõe: qual a razão para este município não angariar grandes empregadores para esta zona e conseguir empregos qualificados e não precários para os seus munícipes usufruindo da zona onde está inserido e que, ao longo dos anos, foi sendo mais viável fruto dos acessos que foram sendo construídos?

Fausto Russo – PSD Almeirim