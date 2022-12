Hospital de Santarém celebrou quadra natalícia com “Natal para Todos”

Com o tema “Natal para Todos”, realizou-se, no dia 21 de dezembro, no auditório do Hospital Distrital de Santarém (HDS), a Festa de Natal do Hospital. Após um período de interregno devido ao contexto pandémico, foi possível voltar a levar o espírito da quadra natalícia aos profissionais e utentes internados no Hospital.

Foram várias as pessoas que assistiram presencialmente e mais de 5 mil utilizadores do Facebook visualizaram a iniciativa através da página do HDS. Desde a música à dança, foram diversos os momentos que animaram esta festa que durou mais de três horas. Nem o Pai Natal nem a Mãe Natal faltaram.

O programa da Festa contemplou oito atuações: Coro do Hospital de Dia da Psiquiatria; Coro do HDS; David Antunes; Rancho “Grupo Académico de Danças Ribatejanas”; Canção do Bloco Operatório; Os Alfazema; Ballet – Escola de Dança Phil’s Place; e Margarida Cabaço.

A abertura esteve a cargo do Conselho de Administração do HDS e a apresentação foi da responsabilidade de João Castanheira e Márcio Martins, respetivamente, enfermeiro e assistente operacional na Urgência do HDS.

Paralelamente, enquanto a festa decorria, todos os presentes foram convidados a participar numa obra coletiva intitulada “Construção de um Novo Mundo”, dinamizada pela OficINa – Arte Bruta Inclusiva (projeto do Hospital de Dia da Psiquiatria. A obra foi terminada pela artista Susana Veiga Branco.

No final, o HDS agradeceu a todos os que tornaram possível a realização desta iniciativa.