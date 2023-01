CIMLT vai pedir ao Governo que altere a forma do atendimento nos serviços públicos da região

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) anunciou que os municípios que integram irão fazer uma “análise geral ao atendimento ao público dos serviços da Administração Pública Central na região”.

Depois da pandemia, em que vários serviços do Estado passaram a fazer atendimento com marcação prévia, há ainda alguns destes locais que continuam a funcionar através deste sistema.

Em comunicado, a CIMLT afirma que esta “não é a melhor opção, principalmente para a população mais idosa”.

“Tendo ocorrido alguns constrangimentos no atendimento, os municípios da Lezíria do Tejo pretendem com esta análise percecionar as melhores soluções a adotar para melhor servir os cidadãos”, pode ler-se na mesma nota.

A Comunidade refere que vai “pedir esclarecimento aos vários serviços da Administração Pública Central sobre as formas como o atendimento público está a ocorrer”.