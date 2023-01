Mulheres Socialistas de Almeirim visitam Assembleia da República

As Mulheres Socialistas (MS-ID) do concelho de Almeirim realizaram, na quinta-feira, 5 de dezembro, uma visita à casa da democracia em Portugal.

A visita à Assembleia da República surgiu a convite da deputada e presidente distrital das Mulheres Socialistas de Santarém, Mara Lagriminha, e de Hugo Costa, também ele deputado eleito pelo círculo eleitoral de Santarém.

As onze almeirinenses tiveram oportunidade de ver e conhecer a história do edifício que alberga o Parlamento, acabando a assistir à discussão da moção de censura ao Governo de António Costa no plenário.

As Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos (MS-ID) são um órgão do Partido Socialista que afirma o compromisso para com a Igualdade e a Não Discriminação, debatendo ideias, lançando iniciativas e desenvolvendo estratégias que promovam uma sociedade mais justa e digna que não deixe ninguém para trás.