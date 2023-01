A Filatelia interessa-lhe?

Já está disponível no Ponto CTT de Almeirim o Livro Portugal em selos 2022. O autor do texto deste Portugal em Selos 2022, Jorge M. Martins, encontrou no «traço de união», que a utilização dos selos permite enquanto instrumentos de comunicação, um paralelismo interessante com o livro homónimo de Miguel Torga.

E em boa hora o fez. No ano em que evocamos o centenário do voo de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, que mais uma vez uniu os dois povos irmãos, e em que se celebra ainda o bicentenário da independência do Brasil, não haveria melhor tema para dar mote e cor a este repositório dos selos de Portugal, já com 40 anos de existência ininterrupta. Neste Portugal em Selos estão ainda testemunhos da nossa passagem por muitos outros locais, acompanhando o final da viagem de circum-navegação iniciada por Fernão de Magalhães, percorrendo as histórias e mitos do velho continente e revisitando os vestígios das antigas cidades do Mediterrâneo.

É também uma edição que exprime as preocupações solidárias e éticas dos Correios de Portugal, com uma emissão de apoio ao povo da Ucrânia, neste ano de todos os perigos. Parte integrante da memória coletiva, o selo é protagonista na arte de guardar para o futuro, o passado e o presente que valerá a pena reviver. Não só as boas coisas, antes todas as que merecem registo. Com uma tiragem limitada a 6 mil exemplares numerados, esta edição contém a prova de cor da impressão do bloco da emissão «Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul – 100 Anos», 66 selos e 14 blocos.