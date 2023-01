Na 9ª edição do Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola, a Adega Cooperativa de Almeirim conquistou um prémio muito importante e prestigiado.

O emblemático A.C.A. Fernão Pires DOC do Tejo Branco 2021 foi medalhado com a Tambuladeira de Ouro. A 9ª edição do Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola é uma iniciativa nacional que coloca à prova e promove a qualidade dos vinhos portugueses.