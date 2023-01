Desporto: Clubes seniores do concelho sofrem quase 30 golos

A jornada do fim de semana não foi nada positiva para as equipas do concelho. O Fazendense, detentor da Taça Ribatejo, está fora da prova. Paço dos Negros e Benfica do Ribatejo sofreram derrotas muito pesadas.



Vamos por partes. O Fazendense deslocou-se a Mação e com o jogo empatado a zero, a decisão foi para as grandes penalidades. O Mação venceu o Fazendense por 4-3 e deixou fora de prova, a equipa com mais títulos na Taça.

Também na pré-eliminatória, o Amiense venceu o Paço dos Negros por 14-0.

Em jogo da jornada 21 do Campeonato Distrital da II Divisão, o Benfica do Ribatejo perdeu por 9-0 com o Moçarriense.