Misericórdia de Almeirim assina protocolos com Escola Secundária

A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim assinou, no dia 8 fevereiro, os Protocolos no âmbito da Formação em Contexto de Trabalho com o Agrupamento de Escolas de Almeirim.

A cerimónia decorreu no Auditório da Biblioteca Marquesa de Cadaval, no âmbito da Formação em Contexto de Trabalho. A Misericórdia de Almeirim esteve representado pelo tesoureiro, Pedro Sousa e Silva, Helena Duarte, Diretora Geral, e Joana Homem, Diretora do Conde de Sobral.



A parceria com diferentes entidades permite apoiar alunos em várias áreas contribuindo para a sua formação profissional.