As obras para substituição do relvado do Estádio D. Manuel de Mello já começaram.

Tal com o Jornal O ALMEIRINENSE avançou, o U. Almeirim com a autarquia vão retirar a relva natural que nós últimos anos se degradou ainda mais devido a uma avaria no sistema de rega e colocar um relvado sintético.

A Câmara Municipal de Almeirim e a IPDJ vão suportar os custos da colocação deste novo equipamento.