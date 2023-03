Creche Municipal ‘Largo do Conde’ abre inscrições e deve iniciar em maio

As inscrições para a Creche Municipal abrem na próxima, segunda-feira, dia 20 de março, pelas 9h00. As inscrições são efetuadas no edifício da sede da creche e serão efetuadas por ordem de chegada.

Os interessados devem ser portadores do cartão de cidadão ou assento de nascimento da criança, cartão de cidadão dos pais ou do seu representante legal, comprovativo de residência e comprotivo da entidade patronal. A lista de inscritos será publicada no início de abril.

Depois de terminadas as obras, a autarquia abriu um concurso público para a colocação de profissionais na creche, procedimento que terminou nos últimos dias e que permitiu a abertura das inscrições para a ocupação de vagas.

A nova creche de Almeirim terá capacidade para receber 60 crianças, distribuídas por quatro salas. Uma de 0-1 anos com 10 lugares, uma de 1-2 anos com 14 lugares e duas de 2-3 anos num total de 36 lugares. O equipamento pode vir a ter um horário alargado até à meia-noite e pode mesmo vir a ser alargado, num parceria com as IPSS do concelho.

A Câmara de Almeirim investiu mais de meio milhão de euros na construção e o funcionamento do espaço irá custar cerca de 300 mil euros por ano.

O custo de funcionamento do espaço será pago integralmente pela autarquia, pois a verba não é comparticipada pela Segurança Social, uma vez que o Ministério do Trabalho não faz acordos com as autarquias.