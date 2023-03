Secretária de Estado da Proteção Civil participa no colóquio ‘Mulheres ao Serviço de Causas’

Patrícia Gaspar, secretária de Estado da Proteção Civil, participou no colóquio ‘Mulheres ao Serviço de Causas’ no dia 8 de março, no Cine Teatro de Almeirim.

A governante abordou o seu percurso profissional até chegar à Proteção civil, as missões que realizou ao longo da sua carreira, a importância do exército, da política na sua vida, o seu dia-a-dia e os seus objetivos.

No Dia Internacional da Mulher, que se assinalou ontem, dia 8 de março, Patrícia Gaspar relatou que as mulheres de antigamente não poderiam em tempo algum exercer o seu cargo e no seu tempo de universitária as mulheres apenas podiam concorrer para a Marinha ou para as forças de segurança.

A secretária de Estado deixou um apelo a todas as mulheres que lutam pela igualdade, dizendo que “a mulher pode concorrer a quase tudo, não podemos é desistir”.

Em relação à política, a secretária de Estado diz que para si é “o apogeu do serviço público”, e que esta “é para servir os outros, para servir a nossa comunidade, para servir o nosso País da melhor forma possível”.

Um das questões dos alunos foi sobre a Proteção Civil e as áreas que abrange, tendo Patrícia Gaspar explicado que este é “função transversal, desenvolvida pelo estado, pelas autarquias, pelas empresas privadas, pelos cidadãos para garantir que conseguimos prevenir os riscos, que conseguimos mendigar o impacto dos riscos, que conseguimos socorrer as pessoas quando estas situações de perigo acontecem”.

O evento foi organizado pelo Clube Ubuntu, Cidadania e Desenvolvimento, Autonomia e Flexibilidade Curricular, em colaboração com o Curso Profissional de Proteção Civil.