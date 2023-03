Evento solidário permite angariar mais de mil euros para as vítimas dos terramotos na Turquia e Síria (c/fotos)

A Loja True, em parceria com a Movalmeirim, promoveu um desfile de moda solidário, na noite da passada quarta-feira, 8 de março, no Cine Teatro de Almeirim, onde foram angariados 1285 euros para ajudar as vítimas dos terramotos da Turquia e Síria.

O evento, que se baseou numa passagem de modelos e momentos musicais de elementos do Movimento Palco, encheu o Cine Teatro de Almeirim, no Dia Internacional da Mulher e recolheu verbas para o fundo de apoio criado pela Proabraçar, que irá ser canalizado para a First Hope Association – İlk Umut Derneği.

Esta associação está no terreno a ajudar as populações vulneráveis a ultrapassar os constrangimentos causados por tragédia que matou mais de 50 mil pessoas na Turquia e na Síria.

Para além da passagem de modelos e dos momentos musicais, o público foi presenteado com ofertas e vales de descontos, oferecidos outras lojas do comércio tradicional que se uniram à iniciativa.

No final do espetáculo, a verba foi entregue a Cátia e Nelson feijão que irão agora entregar à associação que está a fazer o trabalho solidário na Turquia.