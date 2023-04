Marcha de Almeirim regressa no Verão

A marcha de Almeirim vai regressar nas festas da cidade 2023. Essa é a convicção de Cristina Sá Pereira que, através das redes sociais, lançou um convite à população. Recuamos até ao final da década de 70 do século passado, para lhe contar como surgiu esta tradição.

Nos últimos dias, nas redes sociais, foi feito o anúncio do regresso da Marcha de Almeirim. Cristina Sá Pereira explica que “a paragem da marcha foi uma decisão unânime do grupo que na altura achou melhor parar”. Agora decidiram retomar: “Queremos chegar a todos com o convite a colegas marchantes e não marchantes”.

A história das marchas em Almeirim é antiga e com forte tradição. “Esta história começa em 1979 com o convite da Câmara de Almeirim a todos os bairros e freguesias a formar uma marcha. Foi uma surpresa e uma emoção mas fomos em frente e foi muito bom”, descreve Cristina Sá Pereira.

A marchante e organizadora destaca que “existiam seis marchas de Almeirim: Infantil, Tróia, Poupas, Fonte dos Namorados, Milheiras e Pupo. Depois vieram as Freguesias de Almeirim”.

Ainda em jeito de recordação, Cristina destaca que “o primeiro ano foi inesquecível. Foi feito um desfile no circuito, que mais tarde, foi utilizado no carnaval. Os marchantes passavam o Grupo 4, Parque das Laranjeiras e foi um espectáculo maravilhoso”.

Os vários grupos tinham tanta adesão das pessoas que chegaram a ser perto de 400 praticipantes. No ano seguinte, isto em 1980, houve um desfile que saiu da Casa do Povo até à Praça de Touros (hoje denominada Arena D’Almeirim) e lá existiam as atuações.

“Muito, muito trabalho em toda a envolvência mas com boa vontade chegamos a bom porto”, remata.

Este regresso em março já tem como objetivo a formação de um grupo que possa atuar nas festas da cidade 2023.

“O evento específico é e será sempre o ir a Avenida 25 de Abril nas festas da cidade.

Comparamos esse dia ao desfile das marchas na Avenida da Liberdade em Lisboa”, conclui Cristina Sá Pereira à reportagem de O ALMEIRINENSE.