Deus castigou Rúben Amorim por causa de Daniel Bragança

No final do jogo com o Famalicão, o treinador do Sporting falou de Daniel Bragança e para assegurar que a recuperação do médio está na fase final, mas que o jovem do concelho não vai jogar esta temporada desportiva.

“O Daniel Bragança não vai jogar esta época, não vamos arriscar, mas penso que vai integrar o grupo e isso é uma grande notícia. Tantas vezes o deixei de fora quando treinava e jogava bem e Deus castigou-me um bocadinho, tirou-me o Dani durante um ano. Faz falta”, afirmou Amorim.

Em julho de 2022, Daniel Bragança lesionou-se durante o jogo-treino do Sporting com o Estoril. Segundo informou o clube leonino, o médio sofreu uma entorse traumática no joelho direito com lesão do ligamento cruzado anterior e foi submetido a uma intervenção cirúrgica.