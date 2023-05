Porto dos ‘Cucos’ recebe imagem da Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo no dia 4 de junho

O porto dos ‘Cucos’, em Benfica do Ribatejo, vai voltar a receber a imagem da Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo, no dia 4 de junho, pelas 14h00, naquela que será a nona edição do Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo e III Cruzeiro Ibérico do Tejo.

O ano passado marcou o regresso desta iniciativa, que esteve interrompida durante dois anos devido à pandemia Covid-19. Em 2022, a imagem de Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo foi recebida pela comunidade piscatória, elementos do rancho folclórico e demais habitantes da vila de Benfica do Ribatejo, num momento marcado pela fé, partilha e sentido de comunidade.

A paragem no concelho de Almeirim faz parte, este ano, da 7ª etapa deste cruzeiro, que inicia em Vale de Figueira e termina no Escaroupim, ficando a paragem no porto dos ‘Cucos’ a meio da etapa.

Durante o percurso, a Nossa Senhora dos Avieiros é recebida em diversas localidades, as comunidades piscatórias, onde residem aqueles que representam a história e memória da cultura aviera e dos desígnios do Tejo. Em cada “porto” a comunidade local prepara diferentes formas de festividade de acordo com os seus costumes, atraindo até às margens do rio Tejo, não só a população local, mas também centenas de curiosos e turistas.

A imagem de Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo foi consagrada em Santarém no ano de 2013, pelo Sr. Bispo de Santarém, e participou nos dois Cruzeiros Religiosos do Tejo realizados em 2013 e em 2014, tendo sido transportada na embarcação guia, uma bateira Avieira de nome “Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo”.

Durante o percurso sucedem-se diversas paragens e pernoitas dos peregrinos em aldeias Avieiras e comunidades ribeirinhas ao longo do Tejo, com cerimónias religiosas e eventos culturais organizados pelas equipas locais.

O VII Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo, é uma iniciativa da Confraria Ibérica do Tejo, pensada em 2016, que há mais de sete anos tem como objetivo, reforçar a identidade das comunidades, aproximando-as através da partilha cultural e religiosa.

É também sua pretensão transformar as comunidades ribeirinhas em elementos divulgadores das enormes potencialidades do rio na área do Turismo Sustentável e das Culturas a ele associadas. O Cruzeiro está também envolvido na candidatura da Cultura Avieira a Património Mundial.

A criação desta iniciativa resulta assim numa homenagem aos Avieiros, os pescadores do Tejo, que em tempos era sustento de famílias conhecidas como “ciganos do rio”, um espaço a fervilhar de atividade, a verdadeira autoestrada para o transporte de mercadorias e de pessoas.

O Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo tem passagem marcada pelo concelho de Almeirim no dia 4 de junho, com passagem marcada no porto dos ‘Cucos’, em Benfica do Ribatejo, pelas 14h00. O programa é passível de adaptação no caso do nível das águas do Tejo não permitir a navegação.